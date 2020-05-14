بالقوة.. مظاهرات لمحاولة فتح المساجد بدولة أفريقية

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متابعات-علا خطاب

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مساجد

غنيا.

استخدم متظاهرون غينيون مسلمون القوة في إعادة فتح مساجد كانت مغلقة منذ مارس في غينيا للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكر سكرتير الدولة للشئون الدينية، جمال بانغورا، مساء الأربعاء، أن إغلاق أماكن العبادة جزء من الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا إلى «الهدوء وضبط النفس».

وأعيد فتح المساجد غداة مقتل 7 أشخاص خلال تظاهرات، احتجاجا على قيود مرتبطة بحالة الطوارئ، وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأدت حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت منذ 26 مارس، إلى حظر التنقل بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى، وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون أكثر من 80 بالمئة من سكانه.

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