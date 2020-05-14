» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام

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زينة

أثارت الفنانة زينة،جدلا واسعا، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وكتب زينة معلقه علي الصورة : يغلق باب بحكمته ... ويفتح ألف باب برحمته 

ونالت الصوره إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا زينة ربنا يحميك، جميلة وقمر والله عجبني اسم يوسف علي اسمي في مسلسل جمع سالم يعني كنت،حاسس أنك بتكلميني أنا، عندك حق الله كريم 

 
يذكر أن أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل جمع سالم، شهدت تحسن حالة مريم "زينة" الصحية بعد تعرضها للإغماء أثناء تناولها الدواء الذي تتعاطاه.

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