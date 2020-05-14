نصيحة غير متوقعة من رضا عبد العال لـ "كهربا"

14 مايو 2020 - 12:06 م

وجه رضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق نصيحة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم القلعة الحمراء.

وقال "عبدالعال" خلال حديثه خلال برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "أنصح لكهربا بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات فايلر خاصة عقب مباراة السوبر أمام الزمالك.

وأضاف: رمضان صبحي كان غائبا عن الأهلى فى الفترة الماضية ورغم ذلك فايلر لم يعتمد على كهربا لأنه غير مقتنع بإمكانياته نهائيا.



