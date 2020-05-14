» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم

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هاني الناظر

كورونا

عيد الفطر



نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين بالالتزام بعدة شروط بشأن استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، كشراء ملابس العيد.

وطالب "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بشراء ملابس مغلفة في أكياس، وليس ملابس معروضة في المحلات، معلقا: "محدش يقيس ملابس في محل.

وتابع :"اللي عايز يشتري ملابس ياخد باله و لو اشترى الفرد ملابس ليست مغلفة، يجب غسلها بماء وصابون قبل ارتداؤها، منوها بأن الغسل بالماء والصابون أفضل فاعلية من الرش بالكحول.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.

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