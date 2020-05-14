سر عودة الإبراشي للعمل بالتليفزيون المصري

14 مايو 2020 - 11:24 ص



كشف الإعلامي تامر أمين، عن سر عمل زميله الإعلامي وائل الإبراشى بالتليفزيون المصري، قائلا: "وائل بيقدم التوك شو بتاع التليفزيون المصرى علشان ساكن جنب التليفزيون".



وأضاف"أمين"، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،قائلا : "التليفزيون ده بيتى وبتشرف بيه، والاتصال كان مفتوح مع المسئولين طول السنين اللى فاتت للعودة".



وتابع: "كان يجب أن تكون العودة للتليفزيون المصري على مستوى البيت بيتك، مشيرًا إلى أن هذا القرار لمقارنة الجمهور بين البرنامجين".

