سر عودة الإبراشي للعمل بالتليفزيون المصري

كشف الإعلامي تامر أمين، عن سر عمل زميله الإعلامي وائل الإبراشى بالتليفزيون المصري، قائلا: "وائل بيقدم التوك شو بتاع التليفزيون المصرى علشان ساكن جنب التليفزيون".
وأضاف"أمين"، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،قائلا : "التليفزيون ده بيتى وبتشرف بيه، والاتصال كان مفتوح مع المسئولين طول السنين اللى فاتت للعودة".
وتابع: "كان يجب أن تكون العودة للتليفزيون المصري على مستوى البيت بيتك، مشيرًا إلى أن هذا القرار لمقارنة الجمهور بين البرنامجين".