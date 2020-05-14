أول تعليق للطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم

14 مايو 2020 - 10:57 ص





روي الدكتور محمود سامي أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى العزل في بلطيم الذي فقد بصره، تفاصيل الواقعة، قائلا: "إنه لم يكن يعاني من أي أعراض ضغط من قبل، ولكنه كان يعاني من توتر بدرجة كبيرة بسبب أوضاع المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.



وأضاف "سامي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان يعاني من صداع وضيق في التنفس فظن أنه يعاني من فيروس "كورونا"، ولكن أجرى أشعة على الصدر وتأكد من عدم إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه فقد الوعي وأدرك بعد ذلك أنه فقد بصره.



وأشار إلي أنه حتى الآن لم يحددوا إمكانية إجراء عملية جراحية لإعادة بصره، مشيرا إلى أنه سيخضع في البداية لمجموعة من الفحوصات.

