  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة: لن نشرب من البئر المسموم مرتين

الجيش الأمريكي

إجراء مفاجئ من الجيش الأمريكي بشأن قصف السفينة الإيرانية "كنارك"

رضا عبد العال

نصيحة غير متوقعة من رضا عبد العال لـ "كهربا"

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

بدولة عربية.. وفاة وزير أسبق بفيروس "كورونا"

علي جمعة

علي جمعة: عصا سيدنا موسى من شجر الجوافة

الهامى عجينة

"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب "عجينة"

خالد الجندي

"الجندي": هذا الشيء بداية أي مصيبة أو كارثة

ترامب وبن سلمان

اتفاق عسكري تاريخي بين السعودية وأمريكا

الإعلامي وائل الإبراشي

سر عودة الإبراشي للعمل بالتليفزيون المصري

رمضان صبحى

عروض بالجملة لرمضان صبحى

وزير التعليم عن اختلاطه بالنائبة المصابة بكورونا: محضرتش معاها

الحياة السياسية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم العالي: كورونا الصيني مختلف عن اللي عندنا

#

وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس: دا مش وقته

#

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

#

موسى عن إخفاء الحالات المصابة بكورونا: دي أرواح ناس

صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

 أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع العاملين بمجلس النواب حصلوا على يومين إجازة لإجراء عمليات التعقيم بعد إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "كان فيه كلام إمبارح عن حضور النائبة لجنة حضرها وزير التربية والتعليم، وهو أكد أنه لم يحضر لجنة مع النائبة شيرين فراج وقال محضرتش معاها ".

وتابع: "سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية بمجلس النواب ،فضلا عن تطهير جميع القاعات والتنبيه على العاملين المخالطين للنائبة شيرين فراج بالالتزام إجراءات الحجر الصحي الطوعي لمدة 14 يوما"، لافتا إلى أن القطاع الطبي بمجلس النواب اطمأن على النائبة شيرين فراج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق
» "السينما والجيم".. هذه الجهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا
» بطلة "عائلة زيزي".. اعتزلت الفن وماتت بعد أدائها فريضة الحج
» شبيه عمر الشريف يشعل السوشيسال ميديا..هذه قصته؟
» عملية جراحية لمهاجم "زعيم الثغر"
» فنانة شهيرة تثير ضجة :"كنت عاملة فيها سعاد حسني"
» أمطار وارتفاع كبير بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء
» جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي
» نجم الأهلي: أدركت مدى جودة طارق حامد في هذه اللحظة
» إعلامي زملكاوي يحرج الغندور بعد إساءته لوائل جمعة: من أهم نجوم أفريقيا
» بعد أنباء وفاة طبيب الغلابة .. الكشف عن الحالة الصحية لدكتور مشالي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية