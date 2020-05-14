بأمر الصحة.. هذه الكيانات ممنوعة من العودة إلى العمل حتى انتهاء كورونا

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التعايش مع كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، خطة التعايش مع فيروس كورونا والتي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة عدم السماح لعدد من الهيئات والجهات ب العودة للعمل مرة أخرى أثناء فترة انتشار كورونا ؛ لوجود خطر شديد في نقل العدوى لعدد كبير من المواطنين.


وأوضحت "الصحة" في خطتها الشاملة 5 كيانات أو هيئات يمنع عودتها إلى العمل مع وجود كورونا وجاءت على النحو التالي:


1ـ الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية.


2ـ المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا.


3ـ الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.


4- صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية.


5- عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.


ومن المقرر أن تُنفذ الصحة خطة التعايش على 3 مراحل، الأولى: وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة وعودة المرض بقوة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.


وكانت وزارة الصحة قد نشرت على موقعها الرسمي خطة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وأوضحت بالصور تفاصيل الخطة وأهابت بالمواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة المقبلة.

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