» شبيه عمر الشريف يشعل السوشيسال ميديا..هذه قصته؟

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البرنس

شبيه عمر الشريف

احمد حسنين

أثار الفنان الشاب أحمد حسنين، جدلا واسعًا، وذلك بعد تصدره مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار صور له، مشبهين إياه بالفنان الراحل عمر الشريف .

وشارك أحمد حسنين، في كل من مسلسل "بـ 100 وش"، و"البرنس"، أثناء عرضهم في الموسم الرمضاني الحالي 2020.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.


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