» جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي

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صدى البلد

كورونا

معهد القلب

جمال شعبان



حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول الأسبرين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الأسبرين قد يؤدي إلى قرحة في المعدة".

وأضاف"شعبان"، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن تناول برتقالة في اليوم تقي من زيارة طبيب القلب، مؤكدا أن فيتامين سي يحمي الجهاز التنفسي وكذلك يقي من كورونا.

وتابع: "عصير البرتقال على مائدة الإفطار في رمضان ضروري للوقاية من كورونا في هذه الأيام، وهذا الكلام علي مسئوليتي الشخصية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

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