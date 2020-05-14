تامر أمين: إحنا رايحين في داهية لو استمر الوضع كدا

14 مايو 2020 - 09:45 ص





أشاد الإعلامي تامر أمين، بقرار وزارة الداخلية بشأن وجود دوريات متحركة لمتابعة تطبيق حظر التجول، قائلا: "الداخلية طلعت أذكى من المواطنين".



وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "الناس بيتجمعوا في الميادين والشوارع الجانبية، ولكن الداخية طلعت أذكى منهم عشان تثبت أي مخالف لقرار الحظر، معقبا: "هتخالف هتتثبت".



وتابع الإعلامي "حظر التجول يعني ممنوع مغادرة منزلك، الشعب اللي خايف من البوليس ومش خايف من الكورونا، إحنا رايحين في داهية لو استمر الوضع كدا".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى أمس.

