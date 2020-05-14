أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية بمعظم البنوك فسجل في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء - و15.8181 جنيه للبيع.
بنك HSBC وصل لـ15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك الاسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
قناة السويس بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك العربي الافريقي بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك عودة بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.

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