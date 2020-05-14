» شاهد .. شيريهان تصلي في ليلة القدر: خير من ألف شهر

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شيريهان
شيريهان
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ليلة القدر

شيريهان

نشرت الفنانة شيريهان صورة لسجادة صلاة بمنزلها ، مؤكدة أنها ستحاول الدعاء للإنسانية.

وقالت تعليقا على الصورة: ?لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ? ‏?.. أصلي وسأصلي ولنصلي جميعاً بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية .. أدعو الله سبحانه وتعالى لبلدي وشعبي وجميع الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم أجمع أن يكشف عنا هذه الغمة وأن يذهب عنا البلاء والوباء ويجعلنا جميعاً سالمين آمنين مطمئنين في سلامة وسلام ?.
?
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا?اللَّهُمَّ‏ إنا نسألك الحسنى وزيادة ?????
?
‎بسم الله الرحمن الرحيم ? لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى? وَزِيَادَةٌ ? وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ? أُولَ?ئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ? هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم?
?
‎اللَّهُمَّ بلغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك?.. اللهم فرج همومنا واغفر ذنوبنا واجبر قلوبنا ?.. اللهم اجعل لنا في هذه الليالي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك وعفوك وا?حسانك واجعلنا فيها مِمَن تتغير ا?قدارهم وا?حوالهم للا?فضل ?.



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‎‏?لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ? ‏? ‎أصلي وسأصلي ولنصلي جميعاً بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية .. أدعو الله سبحانه وتعالى لبلدي وشعبي وجميع الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم أجمع أن يكشف عنا هذه الغمة وأن يذهب عنا البلاء والوباء ويجعلنا جميعاً سالمين آمنين مطمئنين في سلامة وسلام ? ? اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا? ? ‎‏اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا? ? ‎‏اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا? ? ‎اللَّهُمَّ‏ إنا نسألك الحسنى وزيادة ????? ? ‎بسم الله الرحمن الرحيم ? لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى? وَزِيَادَةٌ ? وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ? أُولَ?ئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ? هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم? ? ‎اللَّهُمَّ بلغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك? ? ‎اللهم فرج همومنا واغفر ذنوبنا واجبر قلوبنا ? ? ‎اللهم اجعل لنا في هذه الليالي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك وعفوك وا?حسانك واجعلنا فيها مِمَن تتغير ا?قدارهم وا?حوالهم للا?فضل ? ? ? ‎#العشر_الأواخر #ليلة_القدر #رمضان #فيروس_كورونا ‎#شريهان? #stayhome #staysafe #coronavirus? #sherihan ??? ?

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