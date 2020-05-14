بعد كشفه السر الخطير عن كورونا .. ترامب يشتم مستشاره على الهواء

14 مايو 2020 - 07:28 ص

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما شرسا على دكتور فاوتشي - كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا - بعد شهادته بشأن فيروس كورونا.



وقال "ترامب" في تصريحات له: فاوتشي شخص بوجهين ، يقول أشياءًا مختلفة ، فوجئت بتصريحاته بشأن فيروسات كورونا.



وأضاف: تصريحات فاوتشي بشأن كورونا غير مناسبة ولا مقبولة بالنسبة ليه.



وكان فاوتشي قد حذر أمام لجنة يقودها الجمهويون من خطورة فتح البلاد قبل أوانها ، ملمحا إلى أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة أكبر من المعلن.



بينما يرى ترامب ضرورة فتح الاقتصاد في أسرع وقت.

