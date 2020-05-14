ساويرس يكشف عن ثغرة في مسلسل البرنس لمحمد رمضان: حد يفهمني

أحمد عادل شعبان
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حلقة مفقودة في مسلسل البرنس الذي يقوم بطولته الفنان محمد رمضان.
وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ممكن حد من اللي متابع مسلسل البرنس يفهمنى سواق الميكروباس اللي خد بنت رضوان عرف منين انها بنته و المكان اللى ساكن فيه ؟ انا ما خدتش بالى.
وأجاب متابعون على ساويرس ، حيث قال أحدهم: ياباشا سواق الميكروباص اكيد متابع المسلسل .. مش محتاجة يعنى.
وقال آخر: انت سواق الميكروباص لو عرف انك مافهمتش المشهد ده هيجيبلك البنت ويجيلك يحكيلك المسلسل كله.
وقالت أخرى: لا بصراحه البشمهندس معاه حق حتى انا لفت نظري الموضوع,
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