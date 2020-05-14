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ساويرس يكشف عن ثغرة في مسلسل البرنس لمحمد رمضان: حد يفهمني

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ساويرس ومحمد رمضان
ساويرس ومحمد رمضان
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أحمد عادل شعبان

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ساويرس

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حلقة مفقودة في مسلسل البرنس الذي يقوم بطولته الفنان محمد رمضان.

وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ممكن حد من اللي متابع مسلسل البرنس يفهمنى سواق الميكروباس اللي خد بنت رضوان عرف منين انها بنته و المكان اللى ساكن فيه ؟ انا ما خدتش بالى.

وأجاب متابعون على ساويرس ، حيث قال أحدهم: ياباشا سواق الميكروباص اكيد متابع المسلسل .. مش محتاجة يعنى.

وقال آخر: انت سواق الميكروباص لو عرف انك مافهمتش المشهد ده هيجيبلك البنت ويجيلك يحكيلك المسلسل كله.


وقالت أخرى: لا بصراحه البشمهندس معاه حق حتى انا لفت نظري الموضوع,

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