» اعتداء وسرقة.. سطو مسلح على منزل لاعب شهير

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ديلي إلي
ديلي إلي
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هاجم لصوص مسلحون، منزل نجم كرة القدم الإنجليزي ديلي آلي، واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بسرقة بعض المتعلقات من داخله في وقت مبكر أمس.

وتعرض لاعب وسط توتنهام (24 عامًا) للكمات في الوجه من قبل لصوص ملثمين مدججين بالسكاكين، أمروه بتسليم الأشياء الثمينة التي بحوزته.

ووفق تقارير، فإن "ديلي كان يلعب مع ستة أصدقاء وصديقته روبي ماي"، حينما استولى المهاجمون على ساعتين باهظتين والمجوهرات الخاصة بصديقته روبي (24 عامًا).

وأصيب أحد أصدقاء "ديلي" بعد أن نشب شجار خلال عملية السطو في "هادلي وود"، شمال لندن.

وقال مصدر: "ديلي كان لعب البلياردو في الطابق السفلي مع ستة أصدقاء. بدأ كل شيء وأصيب ديلي في الفم من قبل أحد اللصوص. حاول أحد أصدقائه العودة وضرب أيضًا". وبعد سرقة ساعتين باهظتين منه، صعد أحد اللصوص إلى الطابق العلوي، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

وتعتقد الشرطة أن اللاعب الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع تم استهدافه عمدًا من قبل اللصوص. فيما لا زالت التحقيقات مستمرة حول الحادث.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم أربعة ملثمين مسلحين بالسكاكين والسواطير منزل زميل لاعب توتنهام جان فيرتونجين في هامبستيد، شمال لندن في مارس، بينما كان المدافع البلجيكي يخوض مباراة مع ناديه في دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

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