حتى الاثنين المقبل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا

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الطيب حسين

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يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، اعتبارا من غد الخميس وحتى الإثنين 18 مايو على الأقل.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس ، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
 
وعن القاهرة الكبرى ، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى اعتبارا من الخميس وحتى الاثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين 18 مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .
 
و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
 كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.

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