"رونالدو" يخوض تدريبات الكرة رفقة نجله "جونيور"

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وهو يخوض تدريبات رفقة نجله.



جاء هذا في فترة الحجر الصحي المفروضة عليه في إيطاليا.

وخاض "رونالدو" التدريبات في حديقة منزله مع نجله البكر جونيو، وظهر الثنائي وهما يتبادلان الكرة.

وكان رونالدو، عاد مطلع الأسبوع الماضي إلى مدينة تورينو، معقل فريق يوفنتوس، من أجل الاستعداد للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية مع زملائه في فريق "السيدة العجوز".





يذكر أن السلطات الصحية الإيطالية، أعطت الضوء الأخضر لأندية كرة القدم بمعاودة التدريبات الجماعية اعتبارا من 18 مايو الحالي، وذلك بعد أسابيع من تعليق الأنشطة الرياضية في إيطاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا.