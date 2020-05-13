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أيهما أفضل "ميسي" أم "رونالدو"؟.. "كلوب" يفجر مفاجأة

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أيهما أفضل "ميسي" أم "رونالدو"؟.. "كلوب" يفجر مفاجأة

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الطيب حسين

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أجرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مقارنة بين قدرات النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وشرح كلوب الذي سبق له مواجهة النجمين، مميزات كل منهما، وكيف يرى إمكانياتهما القادرة دوما على صناعة الفارق على كل المستويات.

وقال في تصريحات نقلها موقع "sports.ru": "بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل. لكن لدي احترام غير محدود لرونالدو. سأشرح ذلك بهذه الطريقة. لقد لعبنا ضد كليهما، وضد كل واحد منهما يكاد يكون من المستحيل الدفاع عن المرمى".

وتابع المدرب الألماني: "لو كان ممكنا رسم لاعب كرة قدم مثالي، فسيكون لاعبا بقامة رونالدو، يستطيع أن يقفز عاليا ويركض سريعا مثل كريستيانو.. ثم أود أن أضيف إلى طريقة تعامل رونالدو مع كرة القدم - تعامله لا تشوبه شائبة واحترافي، ولا يمكن أن يكون أفضل".

وأكمل: "من ناحية أخرى، فإن ميسي يجعل الأشياء تبدو بسيطة للغاية. لذلك فهو يعجبني كلاعب أكثر قليلا (من رونالدو). لكن كريستيانو لاعب رائع أيضا".



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