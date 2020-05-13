عاجل.. إصابة 19 فردًا بالطاقم الطبي في مستشفى المطرية

أكدت هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة أن عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بالطاقم الطبى والإدارى بمستشفى المطرية التعليمي بلع 19 حالة من إجمالي 54 عينة تم سحبها من العاملين بالمستشفى.

وقالت هيئة المستشفيات التعليمية، إن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإدارى عن طريق ممرضة توفى والد زوجها نتيجه إصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.

وقال الهيئة إن العمل منتظم داخل المستشفى وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان ويتم المتابعة من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى، وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار الـ 24 ساعة.

وتابعت الهيئة: تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.