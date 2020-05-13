روسيا تكتشف عقارًا الأكثر فعالية لـ"كورونا"

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قال كيريل دميتريف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن النتائج الأولى للتجارب السريرية لعقار "فافيبيرافير"، تدل على أنه قد يكون الأكثر فعالية في علاج COVID-19.

وذكر دميتريف، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن دراسة الدواء، تجري في المراكز التي وافقت عليها روسيا في جميع أنحاء البلاد، وأن 330 مريضا يخضعون للعلاج بهذا الدواء.

وقال: "وفقا لنتائج أول 60 مريضا في ستة مراكز، نرى نتائج إحصائية مهمة جدا، تشير إلى أن 60? من المرضى الذين يتعاطون هذا الدواء، تظهر لديهم في اليوم الخامس من العلاج اختبارات سلبية للفيروس".

وأضاف، أنه تم تأكيد ذلك بالتجارب السريرية الصينية، التي أظهرت أن الدواء يقلل من مدة المرض من 11 يوما إلى أربعة إلى خمسة.

وأشار إلى أن هذه النتائج ستقلل العبء والضغط الحالي على المراكز الطبية، وكذلك ستقلل عدد المرضى الخطرين وبائيا، بنحو النصف.

وأكد أنه لا يمكن استخدام الدواء إلا للغرض المقصود منه وتحت إشراف الطبيب، بالإضافة إلى أنه يمنع استخدامه أثناء فترة الحمل.

وأعرب المسؤول الروسي عن أمله في استكمال التجارب السريرية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الإشراف في الصندوق، على إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة شركات ChemRar لإنتاج دواء "فافيبيرافيرا".


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