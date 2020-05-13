» «وحوش فيس بوك».. 5 شباب يعتدون على فتاة عمرها 13 عامًا

13 مايو 2020 - 08:23 م

اعتدى خمسة شباب جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد اختطافها أثناء سيرها إلى منزل جدتها في ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية.





وقام المتهمون بتوثيق جريمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية، إن الواقعة تعود إلى 4مايو، وكانت ضحيتها فتاة "تعاني من ضعف في القدرات العقلية"، وذلك بعدما الشرطة بالحادث من الذين شاهدوا فيديو بالواقعة على "فيس بوك"، وفق ما نقلت شبكة (ABC 4 News) .





وطلب شرطي بعد مشاهدة اللقطات من أي شخص لديه معلومات عن مكان الفتاة عليه الاتصال بالشرطة على الفور. وبعد تلقي مكالمات عديدة تمكنوا من العثور على الضحية المزعومة وأمها في مكان مهجور.





وذكرت الشرطة أن العصابة استهدفت المراهقة عندما كانت في طريقها إلى منزل جدتها، حيث اختطتا من الشارع وتم اقتيادها إلى منزل مهجور، حيث تعرضت للاعتداء في الطابق السفلي منه. وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وأفادت الجريمة على الإنترنت أن اثنين من المتهمين الخمسة تم اعتقالهما واتهامهما، بينما تبحث الشرطة عن المتهمين الثلاثة الآخرين.



