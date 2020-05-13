» تعيين وزير دفاع جديد في السودان



أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الأربعاء، إجماع المكون العسكري بشكل نهائي على اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، وزيرا للدفاع.



وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده عبر مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.



وجاء تعيين اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، إثر وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.



وأعلن متحدث باسم الجيش السوداني وفاة وزير الدفاع السوداني، يوم 25 مارس وفاة الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بأزمة قلبية في جوبا حيث كان يشارك في مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.



والوزير الراحل كان عضوا في المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي وحل محله مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية.

