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وزير النقل يجري جولة مفاجئة بمحطة مترو الشهداء

الحياة السياسية

الوزير
الوزير
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الطيب حسين

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أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق(التبادلية بين الخطين الأول والثاني)، في الرابعة والنصف عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة وتابع مرور اكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في اي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات بالاضافة الى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات

وفي لقائه مع عدد من الركاب حرص الوزير على التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا واهمية التطهير المستمر للايدي بالكحول مشيرا إلى ان وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات و أن كافة العاملين بوزارة النقل في خدمة المواطن المصري.

ثم توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

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