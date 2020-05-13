بالفيديو.. "ميسي" يعود شابًا صغيرًا

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الرياضة

ميسي
ميسي
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الطيب حسين

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، بمظهر جديد خلال تدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف بطولة الدورىي المحلي.

وبدا "ميسي" بمظهر جديد، فقد أزال لحيته ليبدو شابا صغيرا، لكن ذلك لم يؤثر على مهارات "البرغوث" الأرجنتيني، الذي أطلق تسديدة رائعة أسكن الكرة في المقص.


وعاد لاعبو فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى مزاولة التدريبات بعد شهر ونصف الشهر من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك تمهيدا لاستئناف الليغا في يوليو المقبل.


يذكر أن ليونيل ميسي أحرز 24 هدفا خلال 31 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات هذا الموسم، ويحتل المركز السادس حتى الآن في قائمة المنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، متأخرا بفارق 18 نقطة عن مهاجم لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي.



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