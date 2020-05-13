  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

بالفيديو.. ابن وزير سعودي يحرق قلب والده عليه

فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية

فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية (القصة كاملة)

بيان اليوم

«الصحة»: إصابة 338 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 حالة

ميدو

"ميدو" يفجر مفاجأة مدوية بشأن استكمال الدوري الممتاز

أحمد زاهر

فيديو.. تهديد الفنان «أحمد زاهر» بسبب دوره في «البرنس»: مش هنسيبك

كورونا

ثلاثة أدوية تقلل مخاطر الوفاة بكورونا بنسبة 50 في المائة

الكويت

بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

الدولار

الدولار ينخفض.. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام

السعودية

تسجيل عدد ضخم لإصابات "كورونا" في السعودية

الأسطورة «مايكل جوردان»: حادث مأساوي وراء اعتزالي كرة السلة

آخر الأخبار

مايكل جوردان
مايكل جوردان
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وفاة معلمة في حادث مأساوي في نفس يوم جنازة والدتها

#

إصابة أول لاعب مصري بفيروس كورونا

#

حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»

#

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

كشف أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، مايكل جوردان عن أن وفاة والده المأساوية كانت السبب وراء اعتزاله كرة السلة لمدة عام، والانتقال إلى لعبة البيسبول.

وفي 6 أكتوبر 1993، أعلن جوردن اعتزاله كرة السلة، حيث كان يعتقد أن أغتيال والده جيمس جوردن في يوليو من نفس العام هو السبب وراء القرار الذي أثار ضجة غير مسبوقة في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

واختفى جيمس جوردان سرًا في 23 يوليو 1993 بعد رحلة جولف، وظهر فيما بعد أنه قتل على يد اثنين من المراهقين في عملية سطو.
وقال جوردان في المسلسل الوثائقي القصير "الرقصة الأخيرة" على منصة "نتفليكس": "كنت على وشك القيام بشيء، ووالدتي قالت إنها لم تتحدث معه منذ فترة". 

وأشار إلى أن والده كان يتجه إلى "يلمنجتون" لزيارة الأصدقاء القدامى، والبقاء يومين، ويعود، لكن والدتي دائمًا كانت على اتصال معه.
وأضاف: "عندما شعرت بالقلق، شعرنا جميعًا بالقلق. لقد كانت صخري. كما تعلم، لقد كنا قريبين جدًا. كان دائمًا يعطيني النصيحة. إنه صوت العقل الذي كان يقودني ويتحداني دائمًا".

وترك الحادث أثره على جوردان، وساهم في قراره بالانسحاب من الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأضاف: "لقد أذاني ذلك. أشخاص يرمون السهام ويريدون أن يؤذوني على أي حال. لم يكونوا من الأشخاص الذين أحببتهم، الأشخاص الذين عرفوني، والناس الذين يهتمون بهم. لقد كان الناس الذين سئموا مني أن أكون في القمة. والدي مات للتو. لقد اعتزلت وقلت لن أعود".

وبعد عام ونصف من لعب كرة البيسبول لفريق "شيكاغو وايت سوكس"، قرر جوردان العودة إلى كرة السلة مع "شيكاغو بولز" في نهاية موسم 1994-95.

قال جوردان "كنت عصبيًا. لم أكن قد خضت لعبت تنافسية منذ وقت طويل. شعرت بأنني عارٍ لأن والدي لم يكن موجودًا. لقد بدا الأمر مختلفًا جدًا".

ويتناول المسلسل الوثائقي القصير "الرقصة الأخيرة" مشوار لاعب كرة السلة الشهير مع فريقه شيكاغو بولز في فترة التسعينات. ويضم مقابلات مع أكثر من 100 شخص، ومدة إجمالي الحلقات تصل إلى 8 ساعات ونصف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعيين وزير دفاع جديد في السودان
» الأسطورة «مايكل جوردان»: حادث مأساوي وراء اعتزالي كرة السلة
» مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت
» بالصور.. طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا
» وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل
» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة
» شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام
» غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر
» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية