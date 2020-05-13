» بالصور.. طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا

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فقد الدكتور محمود سامي قنيبر، بمستشفى العزل ببلطيم بكفر الشيخ، بصره بسبب ضغط العمل المتواصل.

وفي التفاصيل، فقد أصيب الطبيب (39 عامًا) بإجهاد شديد جحراء العمل المتواصل، وحاول زملاؤه إسعافه بلا جدوى.


وعقب نقله إلى مستشفى صدر كفر الشيخ، ظل في غيبوبة لما يقرب من 12 ساعة، وجد نفسه فاقدًا للبصر. وتبين أنه أصيب بجلطة في شريان العين. 
وقد تم عمل إجراء اختبار له، وتأكد أنه لم يصب بالفيروس.


ويعمل الطبيب أخصائي حميات في مستشفى العزل لعلاج مرضى كورونا، بعد انتدابه لعلاج مصابي فيروس كورنا القادمين من المحافظات الأخرى.

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