خبير أمريكي: كورونا في بدايته والأسوأ لم يأتي بعد

حذر مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، من أن فيروس كورونا المُستجد لن ينتهي حتى يُصيب كل شخص يتمكن من إصابته.

وأضاف خلال حديثه لإدارة تحرير صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن الفيروس لا يزال في مراحله الأولى من مهاجمة العالم، ما يُهدد معظم الأمريكيين حتى وإن امتثلوا لأوامر البقاء في المنزل، لاسيّما وأن الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررًا من الجائحة التي أصابت أكثر من 4 ملايين شخص في غضون 5 أشهر.

وأوضح، أن الموجة الأولى من مرض "كوفيد 19" في مدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسياتل، لا تمثل سوى "جزء صغير" من السيناريو الأسوأ الذي لم يحدث بعد، حسبما ذكرت صحيفة

وتابع، "أوسترهولم"، في حديث مع أن "هذا الفيروس اللعين سيستمر حتى يُصيب كل فرد يُمكن إصابته".

ورجّح أنه "لن يتباطأ حتى يُصيب ما بين 60 و70 بالمئة من الأمريكيين وهو العدد الذي من شأنه تطوير ما يعرف باسم "مناعة القطيع"، حيث يتمكن المجتمع بعدها من صد انتشار الفيروس.