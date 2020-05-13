  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بيان اليوم

«الصحة»: إصابة 338 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 حالة

أحمد زاهر

فيديو.. تهديد الفنان «أحمد زاهر» بسبب دوره في «البرنس»: مش هنسيبك

كورونا

ثلاثة أدوية تقلل مخاطر الوفاة بكورونا بنسبة 50 في المائة

الكويت

بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

الدولار

الدولار ينخفض.. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية

السعودية

تسجيل عدد ضخم لإصابات "كورونا" في السعودية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام

دار القضاء العالي

«استئناف القاهرة» تقرر عودة العمل بجميع دوائر المحكمة

الكورونا في لبنان

بعد عودة الإصابات.. إجراءات صارمة في لبنان لمواجهة "كورونا"

الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط

«الصحة» تعلن إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بكورونا

غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر

قضايا وحوادث

غرق
غرق
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته

#

انتحار شاب في البحيرة بـ"الحبة القاتلة".. تعرف على السبب

مياه النيل

غرق شاب

شدة الحرارة

لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه النيل أثناء الاستحمام هربًا من شدة الحرارة أمام قريته التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، فجرفه التيار ليلقى مصرعه وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد 3 أيام ونقلها لمستشفى ملوى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام  بوصول بلال علي عبد الله محمد 23 سنة ومقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز جثة هامدة.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز أن الشاب نزل إلى النيل للاستحمام مع عدد من زملائه هربا من حرارة الجو المرتفعة وتأثير الصيام فجرفه التيار ولقى مصرعه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته بعد استمرار البحث عن جثته لمدة ثلاثة أيام.

تولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الواقعة واستمعت لأقوال عدد من زملاء الشاب الغريق وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالصور.. طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا
» غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر
» وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل
» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة
» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن المستلزمات الطبية
» أول تحرك من غزل المحلة ضد أسامة نبيه
» بعد رحيله.. ظهور الفنان أحمد دياب في رمضان
» تعرف على العمر الحقيقي لـ ريا بن راشد وحقيقة ديانتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية