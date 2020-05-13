تسجيل عدد ضخم لإصابات "كورونا" في السعودية

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السعودية.. نحو 1300 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

سجلت وزارة الصحة السعودية، عددًا ضخمًا لإصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة السعودية  اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32% من السعوديين و68% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات .

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة .

ووفق الوزارة، فإن عدد الوفيات الجديدة بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفى .


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