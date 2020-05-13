  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

بالفيديو.. ابن وزير سعودي يحرق قلب والده عليه

فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية

فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية (القصة كاملة)

بيان اليوم

«الصحة»: إصابة 338 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 حالة

ميدو

"ميدو" يفجر مفاجأة مدوية بشأن استكمال الدوري الممتاز

أحمد زاهر

فيديو.. تهديد الفنان «أحمد زاهر» بسبب دوره في «البرنس»: مش هنسيبك

كورونا

ثلاثة أدوية تقلل مخاطر الوفاة بكورونا بنسبة 50 في المائة

الكويت

بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

الدولار

الدولار ينخفض.. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام

السعودية

تسجيل عدد ضخم لإصابات "كورونا" في السعودية

تهديد اللاعب الأكثر وسامة بفيديو «حميمي» مع صديقته عارضة الأزياء

الصفحة الأخيرة

اللاعب
اللاعب
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مذيعة شهيرة تعلن عن مزاد علني لتناول الغداء معها

#

"جوهرة" تثير الجدل بفيديو جديد مع عمر كمال

#

بالصور.. تسريب فيديو فاضح لنجم شهير مع صديقته

#

بفيديو مع زينة..ريم البارودي تشعل مواقع التواصل

لجأ نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، إيزيكيل لافيزي إلى الشرطة، للشكوى من تعرضه للابتزاز من شخص مجهول يهدد بنشر مقطع فيديو "حميمي" يجمعه مع عارضة الأزياء ناتاليا بورخيس.

يأتي ذلك بعد إعلان لافيتزي (34 عامًا)، الذي لعب في صفوف نابولي وباريس سان جيرمان وعدد من الأندية الكبيرة، اعتزاله لعب كرة القدم في ديسمبر الماضي.

ويتواجد اللاعب السابق حاليًا مع صديقته البرازيلية الجديدة ناتاليا بورخيس في منطقة البحر الكاريبي. وطلب من محاميه التصرف بعد أن تم تهديدهما بنشر مقاطع فيديو وصور حميمة على الإنترنت.

وقالت صحيفة "لا ناسيون" اليومية في بوينس آيرس، إن شخصًا مجهولاً يطلب نحو 5 آلاف دولار لكل فيديو أو صورة لعدم نشرها.


وقال مصدر مقرب من "لافيزي" و"ناتاليا" للصحيفة: "بدأوا في الكتابة لهما عبر حسابين على إنستجرام. ليس فقط بالنسبة له، ولكن أيضًا صديقته، عارضة الأزياء البرازيلية ناتاليا بورخيس، التي تعيش معه".

وأضاف: "على وجه التحديد، أخبر هؤلاء الأشخاص الزوجين أن لديهم مقاطع الفيديو الخاصة بهما وسجلوا محادثات لهما في حوزتهم"، ولم يكتفوا بذلك بل وصفوا تفاصيل المحتويات، للتأكيد على مصداقية تهديدهم. 

واتصل محامو لافيزي بالشرطة للتعامل مع التهديدات. 

وكان لافيزي، المهاجم المميز والذي حاز جائزة الرجل الأكثر وسامة في الأرجنتين في سنة من السنوات، بدأ مشواره مع نادي إستوديانتيس، منجم الأساطير، قبل أن ينضم إلى سان لورنزو بعد موسم واحد فقط.

وانتقل لاحقًا إلى نابولي الإيطالي في صيف 2007، ولعب 188 مباراة، وسجل 48 هدفًا لصالح "البارتينوبي" ونجح في الفوز معهم ببطولة وحيدة هي كأس إيطاليا 2011-2012. 
وانتقل إلى باريس سان جيرمان 28 مليون يورو، والذي أحرز معه 4 ألقاب على مستوى الدوري الفرنسي ثم أنهى مسيرته في هيبي فورتشن الصيني متقاضيًا أحد أغلى الرواتب في تاريخ كرة القدم.
ومع منتخب الأرجنتين، شارك في 51 مباراة وسجل 9 أهداف دون أن يحصد أي بطولة، وكان ضمن لاعبي المنتخب الذي حصد فضية كوبا أمريكا في مرتين عامي 2015 و2016، وكذلك فضية مونديال 2014. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعيين وزير دفاع جديد في السودان
» الأسطورة «مايكل جوردان»: حادث مأساوي وراء اعتزالي كرة السلة
» مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت
» بالصور.. طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا
» وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل
» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة
» شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام
» غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر
» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية