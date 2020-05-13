تهديد اللاعب الأكثر وسامة بفيديو «حميمي» مع صديقته عارضة الأزياء

13 مايو 2020 - 04:49 م

لجأ نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، إيزيكيل لافيزي إلى الشرطة، للشكوى من تعرضه للابتزاز من شخص مجهول يهدد بنشر مقطع فيديو "حميمي" يجمعه مع عارضة الأزياء ناتاليا بورخيس.





يأتي ذلك بعد إعلان لافيتزي (34 عامًا)، الذي لعب في صفوف نابولي وباريس سان جيرمان وعدد من الأندية الكبيرة، اعتزاله لعب كرة القدم في ديسمبر الماضي.





ويتواجد اللاعب السابق حاليًا مع صديقته البرازيلية الجديدة ناتاليا بورخيس في منطقة البحر الكاريبي. وطلب من محاميه التصرف بعد أن تم تهديدهما بنشر مقاطع فيديو وصور حميمة على الإنترنت.





وقالت صحيفة "لا ناسيون" اليومية في بوينس آيرس، إن شخصًا مجهولاً يطلب نحو 5 آلاف دولار لكل فيديو أو صورة لعدم نشرها.









وقال مصدر مقرب من "لافيزي" و"ناتاليا" للصحيفة: "بدأوا في الكتابة لهما عبر حسابين على إنستجرام. ليس فقط بالنسبة له، ولكن أيضًا صديقته، عارضة الأزياء البرازيلية ناتاليا بورخيس، التي تعيش معه".





وأضاف: "على وجه التحديد، أخبر هؤلاء الأشخاص الزوجين أن لديهم مقاطع الفيديو الخاصة بهما وسجلوا محادثات لهما في حوزتهم"، ولم يكتفوا بذلك بل وصفوا تفاصيل المحتويات، للتأكيد على مصداقية تهديدهم.





واتصل محامو لافيزي بالشرطة للتعامل مع التهديدات.





وكان لافيزي، المهاجم المميز والذي حاز جائزة الرجل الأكثر وسامة في الأرجنتين في سنة من السنوات، بدأ مشواره مع نادي إستوديانتيس، منجم الأساطير، قبل أن ينضم إلى سان لورنزو بعد موسم واحد فقط.





وانتقل لاحقًا إلى نابولي الإيطالي في صيف 2007، ولعب 188 مباراة، وسجل 48 هدفًا لصالح "البارتينوبي" ونجح في الفوز معهم ببطولة وحيدة هي كأس إيطاليا 2011-2012.





وانتقل إلى باريس سان جيرمان 28 مليون يورو، والذي أحرز معه 4 ألقاب على مستوى الدوري الفرنسي ثم أنهى مسيرته في هيبي فورتشن الصيني متقاضيًا أحد أغلى الرواتب في تاريخ كرة القدم.



