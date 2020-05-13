» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة

غادرت مطار الغردقة الدولي اليوم الأربعاء، للمرة الثانية، رحلة طيران أوكرانية استثنائية بعد وصولها فارغة من مطار كييف بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.

وتم الكشف والفحص على الركاب داخل الصالة وقبل دخولهم للطائرة.

وأكد إسلام توفيق، مدير الشركة التي تتولي وكالة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية في مصر، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بين العاملين والركاب خلال إنهاء إجراءات سفر الركاب البالغ عددهم 38 أوكراني.

وأضاف «توفيق»، أن الطائرة غادرت من مطار الغردقة ثم استكملت رحلتها ترانزيت لمطار شرم الشيخ، وأقلت من هناك 89 راكبًا أوكرانيًا أخريين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورنا، أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين بشرم الشيخ.

كانت السفارة الأوكرانية قد أعلنت عن تنظيم رحلة طيران استثنائية من مطاري شرم الشيخ والغردقة لنقل المواطنين الأوكرانيين الراغبين في العودة لبلادهم.

كانت الرحلة الأولي قد غادرت وعلى متنها نحو 189 أوكراني، وذلك منذ نحو أسبوعين.