مثّلت بجثة حمزة.. هند متنكرة في فتح مكة " ماذا فعل عمر"

13 مايو 2020 - 02:53 م

كانت هند بن عتبة من أكبر المحرضين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن بعد فتح مكة في 20 رمضان، لم تجد بُدَّا، إلا المثول أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت خائفة فجاءت متنكرة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم.

ولما جلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة يبايع الناس على الإسلام، جاءه الكبار والصغار، والرجال والنساء، فبايعهم على الإيمان بالله- تعالى- وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.

وكان الناس قد اجتمعوا بمكة لبيعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على الإسلام، فجلس لهم، على الصفا، وعمر بن الخطاب أسفل من مجلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله.

ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يخبرها بما كان من صنيعها بحمزة.

ولما دنت النساء من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا"، فرفعت هند رأسها وقالت: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال.

فقال: ولا تسرقن فقالت: والله إني كنت أصبت من مال أبي سفيان شيئا يسيرا فشيئا يسيرا، وما كنت أدري أكان ذلك حلالا أم لا؟ فقال أبو سفيان: - وكان شاهدا لما تقول- أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل- عفا الله عنك-.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ولا تزنين" فقالت: يا رسول الله: أو تزني الحرة؟

ثم قال: " ولا تقتلن أولادكن" قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، فأنت وهم أعلم، فضحك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعمر، ثم قال: " ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن".

فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل، ثم قال: " ولا تعصين" فقالت: في معروف فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لعمر: "بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم" فبايعهن عمر.

وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم. لا يصافح النساء ولا يمس جلد امرأة لم يحلها الله- تعالى- له أو ذات محرم.