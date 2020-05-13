  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مثّلت بجثة حمزة.. هند متنكرة في فتح مكة " ماذا فعل عمر"

مثّلت بجثة حمزة.. هند متنكرة في فتح مكة " ماذا فعل عمر"

الشاذلي القليبي

وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

فيفا

قرار عاجل من "فيفا" بشأن حفل أفضل لاعب في العالم

تحبس الأنفاس.. حادث مفاجيء لوزير عربي بمؤتمر صحفي

يحبس الأنفاس.. حادث مفاجيء لوزير عربي بمؤتمر صحفي

صلاح

خطة ريال مدريد لخطف "صلاح" من ليفربول

عالم فيروسات: لا حياة مع كورونا بدون لقاح

عالم فيروسات: لا حياة مع كورونا بدون لقاح

الجندي الإسرائيلي عميت بنجال

قبل مقتله .."أحضان وقبلات" الصورة الأخيرة للجندي الإسرائيلي مع صديقته

الغندور

خالد الغندور يفتح النار على «شوبير»

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رسالة موجعة من الكلباني للمتدينين عن "أم هارون"

التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان

انتكاسة في بؤرة وباء كورونا.. الفيروس يعود لووهان

بالصور..

بعد رحيله.. ظهور الفنان أحمد دياب في رمضان

الصفحة الأخيرة

أحمد دياب
أحمد دياب
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

خالد منتصر يهاجم نجم الأهلي: كورونا لا يموت بالتراويح ولم ينطق الشهادة

#

رد صادم من أحمد فهمي على محمد رمضان بعد فيديو "الكلب البلدي"

#

بعد فيديو محمد رمضان المثير .. أحمد السعدني: بنتشتم بسببك

#

خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة

وفاة

الفتوة

أحمد دياب

تفاجأ متابعو مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، بظهور خاص للفنان الراحل أحمد دياب، في الحلقة الـ 20، والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة وهو العمل الأخير الذى قام بتصويره قبل رحيله وحرمه الموت من مشاهدته.

وظهر أحمد دياب فى مسلسل "الفتوة" بدور رجل الدين الذى ينصب فتوة جديد فى منطقة الجمالية بعد رحيل الفتوة صابر "أحمد خليل".

وكان السيناريت عمرو محمود ياسين،قد أعلن عن وفاة الفنان أحمد دياب، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب إنا لله وإنا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن المستلزمات الطبية
» أول تحرك من غزل المحلة ضد أسامة نبيه
» بعد رحيله.. ظهور الفنان أحمد دياب في رمضان
» تعرف على العمر الحقيقي لـ ريا بن راشد وحقيقة ديانتها
» ليست نكتة.. قرد يسطو على بنك بالقرب من القصر الرئاسي
» "كاف" يحسم مشاركة الزمالك ببطولة العالم للأندية
» استقبال 332 مصريا من العالقين فى كندا بمطار مرسى علم
» حقيقة فرض حظر شامل آخر أسبوع في رمضان
» ولادة أول طفل لأم مصابة بـ فيروس كورونا بمستشفى العزل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية