» بعد رحيله.. ظهور الفنان أحمد دياب في رمضان

تفاجأ متابعو مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، بظهور خاص للفنان الراحل أحمد دياب، في الحلقة الـ 20، والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة وهو العمل الأخير الذى قام بتصويره قبل رحيله وحرمه الموت من مشاهدته.

وظهر أحمد دياب فى مسلسل "الفتوة" بدور رجل الدين الذى ينصب فتوة جديد فى منطقة الجمالية بعد رحيل الفتوة صابر "أحمد خليل".

وكان السيناريت عمرو محمود ياسين،قد أعلن عن وفاة الفنان أحمد دياب، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب إنا لله وإنا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.