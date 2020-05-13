» تعرف على العمر الحقيقي لـ ريا بن راشد وحقيقة ديانتها

احتفلت الإعلامية ريا بن راشد، بعيد ميلادها الـ 43 والتى قدمت عددا من اللقاءات التليفزيونية مع عديد من نجوم العالم مستمرة إلى اليوم حيث احتفل زوجها بها من خلال احتفال عائلى وأحضر تورتة كبيرة.

تزوجت ريا عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب "الشجرة" في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها.

تعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. أما من حيث ديانة ريا أبي راشد ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسيحية.

ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.