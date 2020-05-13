"المستلزمات الطبية": مدة استخدام الكمامة العادية 4 ساعات فقط

13 مايو 2020 - 01:36 م

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامات المتخصصة لا يستخدمها إلا الأطباء وهى نوع الكمامة N95، لافتًا إلى أنه لا تنتجها إلا شركة واحدة فى العالم، وهناك نسخ منها فى شركات ثانية وهى خاصة بالأطباء والمتعاملين مع مرضى فيروس كورونا فقط.

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه الكمامات المتخصصة لا يستعملها إلا الأطباء فقط وترتدى لمدة 8 ساعات فقط ويتم التخلص منها بعد ذلك فورًا بطريقة آمنة، موضحًا أن الكمامة العادية أيضًا مدة استخدامها لا تزيد على 4 ساعات.





وأشار إلى أنه الكمامة التى تحتوى على فلتر أو الكمامة العادية يجب تغييرها كل 4 ساعات إذا تعرضت للبلل، أو حدث بها نوع من التنفس الكثير وتعرضها للرطوبة.



