يحبس الأنفاس.. حادث مفاجيء لوزير عربي بمؤتمر صحفي

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وزير التعليم

مؤتمر صحفي

الوزير شيتور

اللوح

نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث سقوط لوح على رأسه، أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، في واقعة تحبس الأنفاس.

وانتشر مقطع فيديو، عن الوزير شيتور وهو يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحادث، ليقع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

وكان الوزير الجزائري يتفحص عددا من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة، ما دفع الوزير إلى ترقب القاعة أيضا بعد سقوط اللوح بجواره. 

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