» "كاف" يحسم مشاركة الزمالك ببطولة العالم للأندية

محمد عبد الحارس
قال عبد المنعم حسين الشهير "بشطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن اختيار فريق الترجي والوداد والزمالك ممثلين عن أفريقيا فى مونديال الصين للأندية، مقترح موجود سيتم الأخذ به فى حالة إلغاء دورى أبطال أفريقيا النسخة الحالية فى حال استمرار تزايد الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب فى القارة السمراء.
وأضاف "شطة" خلال تصريحات له سيتم اللجوء إلى الاستعانة بالنسخة الأخيرة وإشراك الترجى باعتباره البطل والوداد الوصيف والزمالك بطل كأس الكونفدرالية من أجل تمثيل القارة السمراء فى مونديال الصين للأندية.
يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يواجه أزمة كبيرة فى تحديد ممثل القارة السمراء للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 فى ظل تأجيل مباريات نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا.
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