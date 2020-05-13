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استقبال 332 مصريا من العالقين فى كندا بمطار مرسى علم

الحياة السياسية

استقبال 332 مصريا من العالقين فى كندا بمطار مرسى علم
استقبال 332 مصريا من العالقين فى كندا بمطار مرسى علم
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حسن حمدان

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كندا

مرسي علم

العالقين

العزل الصحى

استقبل مطار مرسى علم، صباح اليوم الأربعاء؟، رحلة طيران للمصريين العائدين  من تورنتو كندا   ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج

وأكدت مصادر أن الرحلة أقلّت 332 من المصريين العالقين في كندا، وذلك طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد  الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين  العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.


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