ألمانيا تبدأ تخفيف القيود المفروضة على الحدود في 16 مايو

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستتحول إلى عمليات الفحص الانتقائي على الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا يوم السبت.
وأوضح الوزير "سيتم تخفيف السيطرة في جميع المناطق على الحدود مع فرنسا وسويسرا والنمسا يوم 16 مايو".

وتابع: "سيتم فتح جميع نقاط الفحص، وتم تخفيض عدد نقاط الفحص المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية لضمان السيطرة".
وأضاف الوزير أنه سيتم فرض "المراقبة الانتقائية بدلا من المنهجية. هذا أمر مهم، هذا ما يسمح لنا الوضع الحالي للوباء بالقيام به، قادرين على القيام بعمليات فحص انتقائية".

وقالت النمسا، اليوم الأربعاء، إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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