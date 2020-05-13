عالم فيروسات: لا حياة مع كورونا بدون لقاح

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عبد القادر وحيد- متابعات

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لقاح

بيتر بيوت

الحياة الطبيعية

بعد دخوله العزل الصحي لمدة أسبوع، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد أكد عالم الفيروسات "بيتر بيوت"، أنه لا حياة طبيعية بدون التوصل إلى لقاح للوباء.

 وأضاف بيتر بيوت أن العالم لن يعود إلى طبيعته أبدًا ما لم يكن هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ويعمل بيتر بيوت مدير مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، وهوعالم الفيروسات البلجيكي، الذي قاد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين عامي 1995 و2008.

وأضاف في مقابلة أُجريت معه مؤخرا أن هناك حاجة إلى لقاح من أجل أي نوع من الحياة الطبيعية اليومية.

وبحسب روسيا اليوم  فقد أكد عالم الفيروسات أنه دون لقاح فيروس كورونا، لن نتمكن من العيش بشكل طبيعي مرة أخرى.

وتابع :  إن استراتيجية الحقيقية الوحيدة هي الخروج من هذه الأزمة عبر لقاح يمكن طرحه في جميع أنحاء العالم، منوها أن هذا يعني إنتاج مليارات الجرعات، وهو في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا من حيث التصنيع اللوجستي.

كما أشار بيوت إلى القصة تزداد تعقيدا، وسيترك الكثير من الناس يعانون من مشكلات مزمنة في الكلى والقلب، وحتى نظامهم العصبي سيعاني من اضطراب.

وكان مسؤول في منظمة الصحة العالمية قد حذر الأسبوع الماضي من أنه قد لا يكون هناك مطلقا لقاح لفيروس كورونا.


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