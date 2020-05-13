» حقيقة فرض حظر شامل آخر أسبوع في رمضان

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حكومة

كورونا

حظر شامل

تعايش

كشف مصدر حكومي، حقيقة فرض الحكومة حظرا شاملا بجميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحكومة تدرس الإجراءات التي سيتم فرضها أثناء عيد الفطر المبارك، وسوف يتم إعلانها قريبا.

وقال المصدر، إن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات تعطل عجلة الإنتاج، وتضرب الاقتصاد، بحسب "صدي البلد".

وأشار إلى أنه عقب انتهاء عيد الفطر ستعود الحياة الطبيعية في جميع المجالات، وسيتم وضع عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحا أنه في أول يونيو المقبل سنبدأ فترة التعايش مع "كورونا" ولكن بضوابط صارمة.

وأكد المصدر، أنه ستكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية التي ستعلنها الحكومة.

وألمح إلى أنه ستتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين.


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