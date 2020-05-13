قبل مقتله .."أحضان وقبلات" الصورة الأخيرة للجندي الإسرائيلي مع صديقته

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الجندي الإسرائيلي عميت بنجال
الجندي الإسرائيلي عميت بنجال
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حجر عميت بنجال

انتشرت صورة للجندي الإسرائيلي عميت بنجال، مع صديقته قبل مقتله في بلدة يعبد من خلال حجر أطلقه عليه مقاوم فلسطيني.

وكان حساب حنانيا نفتائيل قد نشر على حسابه  في تويتر الصورة وعلق عليها قائلا : " هذه هي الصورة الأخيرة أميت بن يغئال، الجندي الذي سقط في جيش الدفاع الإسرائيلي، مع صديقته. 

وكتبت صديقته بعد وفاته:  "بعدك مدى الحياة"..  يرجى إبقاءها وعائلته في صلاتك".

يذكر أن عميت بنجال، العنصر في الوحدة الخاصة للواء الصفوة الصهيوني "جولاني" قد قتل بحجر ألقاه عليه مقاوم فلسطيني أثناء حملة اعتقالات في بلدة "يعبد"، شمال الضفة الغربية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت فإن تحقيق الجيش يكشف أن الفلسطيني الذي قام قتل الجندي عميت بنغئال في بلدة يعبد الليلة أعد له كمينا، حيث تمترس فوق سطح منزل وعند مرور القوة الصهيونية أحدث ضجيجا، فنظر بنغئال للأعلى ليستكشف الأمر فأطبقت عليه الحجر الكبير.

وكانت قناة "كان" الصهيونية الرسمية قد نشرت الفيديو، حيث يظهر فيه الجندي عميت بنغئال، الذي قتله مقاوم فلسطيني في بلدة يعبد بحجر، وهو يردد أغنية مع باقي الجنود الإسرائيلييين.

وكان عميت بنغئال يردد: من المجنون؟ فيرد هو وزملاؤه: أنا المجنون.


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