خالد الغندور يفتح النار على «شوبير»

13 مايو 2020 - 12:02 م

فتح الإعلامي خالد الغندور النار على أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بسبب تصريحاته بشأن مسابقة الدوري المصري.

وقال "الغندور" خلال تصريحات تليفزيونية، إن أحمد شوبير يحاول الضغط من أجل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، أو أن يتم منح اللقب للنادي الأهلي.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "من الطبيعي والمنطقي أن يضغط شوبير لمنح الدوري للأهلي، خاصة أن نجله من لاعبي الفريق".

وأشار خالد الغندور إلى أن "أحمد شوبير يتحدث عن عودة الدوري الألماني والإنجليزي، ولكنه لم يتحدث عن الدوريات التي تم إلغاؤها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا".

وأنهى الغندور حديثه بهذا الشأن قائلًا: "مسابقة الدوري المصري ألغيت من قبل 5 مرات، لماذا لم يتم منح اللقب وقتها للفرق المتصدرة في ذلك الوقت؟".