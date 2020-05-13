» "طيران الإمارات" تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى 9 مدن

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن اعتبارا من 21 مايو الجاري، وذلك بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لبيان نشرته على "تويتر" فإن الرحلات ستستأنف الأسبوع المقبل إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن.