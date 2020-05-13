» «الجبلاية» تحسم مصير الدورى

13 مايو 2020 - 11:28 ص

قال الإعلامى إبراهيم فايق، إن مصير الدورى سيتم تحديده خلال الـ 21 يومًا المقبلة سواء باستئناف النشاط وعودة الحياة من جديد، أو الاكتفاء بما قدم فى الموسم بالفترة الماضية وعدم استكمال ما تبقى.

وأضاف "فايق" خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "أنه سيتم وضع شرط على الأندية بالتوقيع على إقرار بمسئوليتها الكاملة عن سلامة موظفيها ولاعبيها باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية".

وتابع هذا الإقرار سيكون مثار اعتراض عدد كبير من الأندية، خصوصًا في ظل مطالبة عدد من الأندية بإلغاء الدورى نظرًا لموقفهم الحرج فى جدول المسابقة.