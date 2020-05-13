» وفاة مصارع سومو ياباني بعد إصابته بفيروس كورونا

13 مايو 2020 - 11:13 ص

أعلن الاتحاد الياباني للسومو وفاة مصارع اليوم الأربعاء بسبب فشل في العديد من أعضاء أجهزة الجسم بسبب فيروس كورونا.

وأصبح شوبوشي، واسمه الحقيقي كيوتاكا سيوتاكي، أول ضحايا فيروس كورونا في العالم من ممارسي هذه الرياضة القديمة.





وكان شوبوشي 28 عاما من رابع أعلى قسم في السومو، أول مصارع سومو تظهر نتيجة فحصه إيجابية في العاشر من أبريل الماضي.

وذكر الاتحاد الياباني للسومو أن المصارع خضع للعلاج في وحدة رعاية مركزة حيث عانى من التهاب رئوي حاد عقب تعرضه للعدوى.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن شوبوشي شارك في مباراته الاحترافية الأولى في 2007 ووصل للترتيب الـ11 في قسم ساندانمي (رابع أعلى قسم).





وقال هاكاكو رئيس الاتحاد الياباني للسومو والمصارع السابق وفقا لـ"كيودو" :"يمكنني أن أتخيل مدى الصعوبة التي واجهها، وهو يكافح المرض لأكثر من شهر، ولكنه مثل مصارع تحملها بشجاعة وقاتل حتى النهاية".

وأضاف :"أريد له أن يرقد في سلام الآن".





وألغى الاتحاد الياباني للسومو بطولة الجائزة الكبرى الصيفية التي كان مقررا أن تبدأ في مايو بطوكيو، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا.



