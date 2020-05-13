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"نايمة في التصوير"..حلا شيحة تشعل مواقع التواصل

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حلا شيحة
حلا شيحة
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تصوير

حلا شيحة

خيانة عهد

شاركت الفنانة "حلا شيحة"، متابعيها، بصورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت  حلا شيحة  نائمة وكتبت: أول ما بحط إيدي تحت خدي لازم أنام نمت من كتر التعب في التصوير يلا تصبحوا علي خير يا أحلى الناس.
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاءت التعليقات كالآتي: "نوم الظالم عبادة، قمر وانتي نايمة" 
دورك حلو أوي في المسلسل وشرير كمان".
يذكر أن حلا شيحة تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.
وشهدت الحلقة 19 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.
واكتشفت حلا شيحة، زواج زوجها عليها حيث تواجدت في الفندق الذي أقام به، ودخلت الغرفة لتراه بصحبة جارته التي تزوجها، الأمر الذي جعلها تدخل في صدمة عصبية حادة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.


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