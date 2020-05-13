أحد أبطال " مخرج 7" يكشف سبب توقفه.. والقصبي يرد بهذه المفاجأة

13 مايو 2020 - 10:46 ص

كشف الممثل السعودي، عبدالمجيد الرهيدي، عن سبب توقف عرض مسلسل "مخرج7" قبل نهاية الموسم الرمضاني.

وأضاف الرهيدي على حسابه في "تويتر" أن السبب يعود لمعوقات واجهها طاقم العمل بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث بادله الممثل السعودي ناصر القصبي الرد بأسلوب ظريف.

وكان الرهيدي قد كتب قائلا: "لكن رحلة مخرج7 توقفت لظروف خارجة عن إرادتنا مع أن فريق العمل حاول قدر الإمكان تصوير أكبر قدر ممكن ونجحنا بإنهاء عشرين حلقة رغم ظروف جائحة كورونا ولأن الفنان قدوة فقد كنا أول المبادرين بالتطبيق والحجر فور الانتهاء من العمل والتزمنا بالتعليمات والأنظمة".

وجاء رد القصبي: "يا واد بطل بكش إنت جبت لنا الجنان علشان نقنعك بالحجر وجريناك جر وسحبناك تسحيب على الفندق وكل كلمة والثانية تقول يا دين أمي يا دين أمي خلينا ساكتين يا ولد، قال إيش الفنان قدوة".

وكانت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، قد أعلنت عن وقف بث مسلسل "مخرج 7" الذي يواجه اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، بطولة الفنان ناصر القصبي، وذلك بداية من يوم الجمعة القادم.

ويتوقف عرض المسلسل عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بالمسلسل الكويتي "درب الزلق".

وكشفت القناة، أنه تقرر إيقاف المسلسل "لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا".

ويقوم الممثل السعودي ناصر القصبي في مسلسل "مخرج 7" بدور البطولة ، و يشاركه راشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.