بسبب كورونا.. هدم فندقين لخرقهما قواعد الإغلاق

13 مايو 2020 - 10:20 ص

قامت السلطات النيجيرية، بهدم فندقين، بسبب خرقهما قواعد الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا، حسب السلطات المحلية.



وقال حاكم ولاية ريفرز الجنوبية الغنية بالنفط، نيسوم وايك، الذي أشرف على هدم فندقي "إيديميت" و"برودست هوم" الأحد الماضي، إن القائمين على الفندقين خالفوا أمرا بإغلاق الفنادق.



وأضاف أن إصابات بالفيروس اكتشفت في الفنادق، في جميع أنحاء الولاية، لكنه لم يذكر ما إذا كان أي شخص مصاب بفيروس كوفيد 19 يقيم في أي من الفندقين المهدمين."



وألقي القبض على مديري الفندقين، لكن مالك فندق "برودست هوم" نفى فتح فندقه.



وقال "غوغوروباري بروميس" لبي بي سي: "لم يكن الفندق يعمل، وتم الاستغناء عن 70 في المئة من الموظفين".



وتابع: "لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص في المكان".



وأضاف: "جاء المسئولون إلينا وطلبوا رشوة، وقالوا إنهم سيسمحون لنا بالعمل إذا أعطيناهم نقودا، لكننا قلنا إننا لم نكن نعمل، لذا لم يكن لدينا أموال نعطيها لهم".



وسجلت الولاية حاليا 15 حالة إصابة نشطة بوباء كورنا، فضلا عن حالتي وفاة. وفرض إغلاق على عاصمة الولاية، بورت هاركورت، يوم الخميس الماضي.

